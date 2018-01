Järven jää tarvitsee huoltoa, joten naisten jääpallon MM-kisoissa jätetään puolivälierät väliin – Suomi takonut kahdessa ottelussa 37 maalia

Urheilu

Järven jää tarvitsee huoltoa, joten naisten jääpallon MM-kisoissa jätetään puolivälierät väliin – Suomi takonu

Suomi

ei tunnetusti ole se laajimmalle levinnyt pallopeli, mutta miesten arvokisoissa olosuhteet ovat silti aina kunnossa. Toisin on naisten puolella.Naisten MM-kisoja pelataan parhaillaan Kiinan Chengdessä, missä olosuhteet ovat kaukana optimaalisista.Pelikenttinä on puistossa sijaitseva areena sekä järvenjää, eikä kummassakaan paikassa ole valaistusta.lisäksi järjestäjät arvioivat keskiviikkona, että järven jää tarvitsee huoltoa, jonka vuoksi puolivälierät on päätettiin jättää kokonaan väliin.Näin ollen A-lohkon kolme parasta joukkuetta etenevät suoraan välieriin, ja A-lohkon neljäs pelaa B-lohkon voittajaa vastaan viimeisestä välieräpaikasta.on voittanut B-lohkossa kaksi ottelua maalierolla 37–0. Keskiviikkona kaatui Sveitsi lukemin 27–0, ja ensimmäisessä ottelussa Kiina sai kyytiä luvuin 10–0.Torstaina Suomi kohtaa lohkon päätösottelussa Viron, joka hävisi keskiviikkona Kiinalle maalein 0–5.Näillä näkymin Suomi kohtaa alkulohkon jälkeen Yhdysvallat, joka on hävinnyt molemmat ottelunsa A-lohkossa.