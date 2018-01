”Minulle kuoleman pelko olisi maailman tyhmin syy mennä naimisiin” – naisten jalkapallomaajoukkueen maalivahti Paula Myllyoja selätti syövän ja voitti ankaran keuhkokuumeen

Urheilu

"Minulle kuoleman pelko olisi maailman tyhmin syy mennä naimisiin" – naisten jalkapallomaajoukkueen maalivahti

Paula Myllyoja

Viisi

valmistautuu Tel Avivissa jalkapallon MM-karsintaotteluun. Hän on yksi naismaajoukkueen kolmesta maalivahdista, kun Suomi kohtaa tänään maanantaina Ramat Gan -stadionilla Israelin.Kolme päivää aiemmin Espoossa Myllyoja kätteli, katsoi silmiin ja vastasi iloisesti tervehdykseen: ”Mitäs tässä on ollessa. Kuuluu parasta mahdollista.”Myllyoja on tehnyt mahdottomasta mahdollista. Maalivahti oli lähdössä otteluun, jossa hänen ei pitänyt koskaan olla mukana.tuntia ennen lentoa lämpimään Tel Aviviin Myllyoja poseerasi Otarannan kaislikossa valokuvaajalle ja viskoi kevyttä pakkaslunta ilmaan.”Minun puolestani talvea ei tarvitse olla ollenkaan. Lämpö herättää minut henkiin”, Myllyoja sanoi palattuaan maajoukkueen majapaikalle.Hengissä pysyminen oli Myllyojalle rankan varhaisaikuisuuden teema. Hän parantui syövästä ja selviytyi sen jälkeen ankarasti koetelleesta keuhkokuumeesta.maajoukkue palaa tiistaina Israelista, minulla on aivan erityinen juhlapäivä. Sain päivälleen 11 vuotta aiemmin, 23. tammikuuta 2007, kuulla sairastavani leukemiaa”, sanoi Myllyoja.”Silloin ajattelin, että se on menoa, mutta rämmin kaiken läpi. Tein tosi tärkeitä ja käänteentekeviä muutoksia, oivalluksia. Kaiken järkyttävyyden kautta elämäni alkoi kulkea sinne missä sen pitääkin olla.”Myllyoja, 33, on toista kertaa maajoukkuematkalla. Edellinen kerta oli Kiinassa kesäkuussa. Peliaikaa kolminkertainen Suomen mestari ei ole vielä maaottelussa saanut.”Yritän tuoda maajoukkueeseen johtajuutta, jämäkkyyttä ja olla vaikeasti ohitettava maalivahti. Olla oma itseni”, sanoi Myllyoja.”Maajoukkue on iso asia, ja jokainen päivä on mahdollisuus, joka ei saa jäädä ainakaan minusta itsestäni kiinni. Tavoitteet ovat korkealla. Tuntuu, että menen joka vuosi eteenpäin.”blondi Myllyoja kaljuuntui: ”Kun hiukset kasvoivat, ne olivat reilun vuoden ruskealla afrokiharalla.”Myllyoja ei pitkään saanut nauttia terveistä päivistä. Pari vuotta myöhemmin, 2009 pääsiäisenä, iski pelätty jälkitauti: keuhkokuume.Myllyoja todisti heikoimmillaankin olevansa vahva. Kun kehoa ja elimistöä koeteltiin, niukasti parikymppinen lujittui henkisesti ja jaksoi, vaikka muilta alkoi usko uupua.Keuhkokuumeen neljännellä viikolla tilanne oli niin hälyttävä, että hoitohenkilöstö neuvoi selvittämään omaisten kanssa asiat, jos mielessä olisi vielä jotain hoidettavaa.kosi”, sanoi Myllyoja. ”Sanoin, etten ole kuolemassa pois, ja minulle kuoleman pelko olisi maailman tyhmin syy mennä naimisiin.”Myllyoja toipui, mutta sai neuvoksi, ettei voi enää urheilla. Kovan prässin käynyt keho sallisi vain liikunnan.”Päätin ainakin yrittää. Ensin tein kevyitä kotitöitä. Kävelin portaat alas, uskaltauduin kauppareissulle”, kertasi Myllyoja. ”Kun onnistuin juoksemaan kadulla ensimmäisen yhden ly­hyen lyhtytolppavälin, tuli itku.”Keuhkokuumeesta toivut­tuaan Myllyoja palasi liigassa Kuopion Mimmifutikseen ja on edustanut sen jälkeen Pietarsaaren FC Unitedia, Tampereen Ilvestä, PK-35 Vantaata sekä espoolaista FC Honkaa.”Suomi on tullut tutuksi pallon perässä”, sanoo 18. pääsarjakauteensa valmistautuva Myllyoja. ”Olen pelannut siellä, missä minulla on ollut parhaat mahdollisuudet kehittyä.”vuotta syöpähoitojen päätyttyä 2012 Myllyoja sai terveen paperit. Hän on yhä avoliitossa, pelaa FC Hongassa ja työskentelee liikunnan- ja luokanopettajana Helsingissä.Myllyoja haki ja pääsi 2008 opettajakoulutukseen. Hän aloitti opinnot 2009. Seitsenvuotiseksi venynyt opintojakso ei ollut kaikissa käänteissään helppo keikka.”Jossain vaiheessa opiskelin Raumalla, vakituinen asunto oli Vaasassa ja pelipaikka Pietarsaaressa.”Myllyoja opettaa Helsingissä 200 oppilaan Tahvonlahden liikuntapainotteisella ala-asteella. Hänen tavoitteensa on, että jokapäiväinen liikunta näkyy oppilaiden arjessa ja tapahtumissa.”Työ on rakasta ja antoisaa”, sanoi Myllyoja. ”En silti jättäisi väliin mahdollisuutta lähteä maajoukkueen mukaan, vaikka tunnen oppilaita kohtaan kovaa ikävää.”Myllyojan omalla 4 B -luokalla on 19 oppilasta ja käytäntö epäperinteistä. Päiväohjelmaan kuuluvat muun muassa päiväunet.”Luokkahuoneessamme ei ole pulpetteja, eivätkä oppilaat istu kerralla varttia pidempään”, kertoi Myllyoja. ”Meillä on lämmin tunnelma, sääntöjen sijaan sovimme toimintatavoista.”Myllyojan Twitter-tililtä ensimmäisenä ponnahtaa esiin kiinnitetty twiitti Ilta-Sanomien artikkelista ”Kuoleman porteilta”. Se on ankara tarina hänen kohtalostaan.”Haluan Twitterissä hyvänäkin päivänä muistuttaa itseäni elämäni rankoista hetkistä.”