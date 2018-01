Lauri Markkanen valittiin NBA:n nuorten tähtien otteluun: ”Suuri kunnia. En ollut edes ajattelut, että se voisi olla mahdollista”

Urheilu

Lauri Markkanen valittiin NBA:n nuorten tähtien otteluun: ”Suuri kunnia. En ollut edes ajattelut, että se vois

Philadelphia

Välillä

Lopulta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Philadelphia

Pelin

Ottelun

Markkanen

Markkanen

Sen