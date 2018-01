Pelicans teki liigahistoriaa – katso Liigan ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolella tehty maali ja kierroksen kaikki muut maalit

Urheilu

Pelicans teki liigahistoriaa – katso Liigan ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolella tehty maali ja kierroksen

Lahden

Liigakierrosta lauantaina:

Pelicansin Jordan Rowley https://www.hs.fi/haku/?query=jordan+rowley on pelaaja, joka jää Liigan historiaan tehtyään ensimmäisenä pelaajana kotimaisessa liigassa maalin Suomen rajojen ulkopuolella. Pelicans–HPK-ottelu pelataan Tallinnassa Tondiraba-areenassa.Maali syntyi ottelun ensimmäisessä erässä ajassa 17.22. Ottelu alkoi vasta kello 19, joten tätä kirjoitettaessa ottelu on vielä kesken.Tallinnan hallin kaukalo on leveämpi kuin Suomen liigahalleissa. Se on jossain määrin yllättänyt pelaajat.Otteluun arvioidaan saapuneen yli 4 000 katsojaa, joista suurin osa on SuomestaLiigahistoriaan jäävä maali näkyy videolla, joka on tämän jutun pääkuvana.

HIFK–Tappara 4–3 (2–2, 1–0, 1–1)1. erä: 3.20 Juhani Tyrväinen (Elias Ulander-Joonas Rask) 1–0 sr, 16.47 Kristian Kuusela (Matti Järvinen-Tomas Záborský) 1–1, 17.22 Jukka Peltola (Jan-Mikael Järvinen-Valtteri Kemiläinen) 1–2.19.54 Jarkko Malinen (Miro Heiskanen-Patrik Karlsson) 2–2.2. erä: 25.09 Joonas Rask (Lennart Petrell-Thomas Nykopp) 3–2.Jäähyt: 27.40 Saku Salmela HIFK 2 min, 33.04 Aleksi Elorinne Tappara 2 min, 40.00 Thomas Nykopp HIFK 10 min.3. erä: 42.14 Jarkko Malinen (Joonas Rask-Lennart Petrell) 4–2 yv, 59.09 Sebastian Repo (Jan-Mikael Järvinen-Otso Rantakari) 4–3 im.Jäähyt: 40.49 Markus Kankaanperä HIFK 2 min, 40.49 Sebastian Repo Tappara 2 min, 40.49 Sebastian Repo Tappara 2 min, 52.00 Jan-Mikael Järvinen Tappara 2 min.Jäähyt yhteensä: HIFK 2x2 min Thomas Nykopp 10 min=14 min, Tappara 4x2 min=8 min.Maalivahtien torjunnat: Atte Engren HIFK 7+11+7=25 Dominik Hrachovina Tappara 7+9+6=22 (pois: 58.48–59.09) (pois: 59.29–60.00).Yleisöä: 8200.KalPa–Jukurit vl. 2–3 (2–1, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)1. erä: 3.12 Tommi Jokinen (Ryan Wilson-Mathew Maione) 1–0, 4.13 Turo Asplund (Antti Jaatinen-Mika Partanen) 1–1, 6.45 Sami Mutanen (Mathew Maione) 2–1.2. erä: 29.09 Mika Partanen (Zach Budish) 2–2.Jäähyt: 23.19 Ilmari Pitkänen Jukurit 2 min, 26.30 Frank Gymer KalPa 2 min, 31.55 Mikael Seppälä KalPa 2 min.3. erä: Maaliton.Jäähyt: 46.16 Ville Hyvärinen Jukurit 2 min.Jatkoaika: Maaliton.Vl-kilpailu: 65.00 Mika Partanen 2–3.Jäähyt yhteensä: KalPa 2x2 min=4 min, Jukurit 2x2 min=4 min.Maalivahtien torjunnat: Denis Godla KalPa 6+10+7+2=25 Sami Rajaniemi Jukurit 8+11+2+0=21 (pois: 64.57–65.00).Yleisöä: 3782.Lukko–TPS 2–5 (2–3, 0–1, 0–1)1. erä: 9.15 Petrus Palmu (Lauri Pajuniemi-Ilari Filppula) 0–1 yv, 15.10 Petrus Palmu (Ilkka Heikkinen-Ilari Filppula) 0–2 yv, 16.03 Eric Perrin 0–3.16.18 Rony Ahonen (Arttu Ilomäki-Janne Niskala) 1–3.16.28 Janne Niskala (Ville Vahalahti) 2–3.Jäähyt: 4.19 Roni Sevänen Lukko 5 min, 4.19 Roni Sevänen Lukko 20 min, 13.33 Heikki Liedes Lukko 2 min, 19.13 Mark Fraser TPS 2 min.2. erä: 29.01 Teemu Väyrynen (Jonne Virtanen) 2–4.Jäähyt: 24.15 Jani Forsström TPS 2 min, 26.54 Mark Fraser TPS 2 min, 40.00 Mark Fraser TPS 10 min.3. erä: 53.12 Ilari Filppula (Ilkka Heikkinen-Petrus Palmu) 2–5 yv.Jäähyt: 46.56 Johan Motin Lukko 2 min, 52.37 Toni Koivisto Lukko 2 min, 53.33 Ilkka Pikkarainen TPS 2 min.Jäähyt yhteensä: Lukko 3x2 min Roni Sevänen 5 min Roni Sevänen 20 min=31 min, TPS 4x2 min Mark Fraser 10 min=18 min.Maalivahtien torjunnat: Kaapo Kähkönen Lukko 14+8+5=27 (pois: 54.55–55.45) Rasmus Tirronen TPS 3+10+6=19.Yleisöä: 4418.Ilves–SaiPa 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)1. erä: 8.16 Ahti Oksanen (Curtis Hamilton-Cody Kunyk) 0–1 yv, 10.14 David Goodwin (Joni Nikko-Topi Nättinen) 0–2 yv,Jäähyt: 3.14 Julius Valtonen Ilves 2 min, 6.59 Otto Koivula Ilves 2 min, 9.30 Eemeli Suomi Ilves 2 min, 14.32 Teemu Rautiainen Ilves 2 min.2. erä: 27.52 Ville Meskanen (Eemeli Suomi-Juhani Tamminen) 1–2 yv.Jäähyt: 22.42 Jere Sneck SaiPa 2 min, 26.05 Lauri Taipalus SaiPa 2 min.3. erä: 57.21 Curtis Hamilton (Cody Kunyk-Ahti Oksanen) 1–3, 59.32 Eemeli Suomi (Ville Meskanen-Teemu Rautiainen) 2–3 im.Jäähyt: 51.45 Joukkuerangaistus SaiPa 2 min.Jäähyt yhteensä: Ilves 4x2 min=8 min, SaiPa 3x2 min=6 min.Maalivahtien torjunnat: Antti Lehtonen Ilves 11+7+5=23 (pois: 58.12–59.32) (pois: 59.36–60.00) Frans Tuohimaa SaiPa 5+15+15=35.Yleisöä: 4645.Sport–Ässät ja. 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)1. erä: 11.20 Tommi Taimi (Antoine Laganiere-Matti Kuparinen) 0–1.Jäähyt: 2.38 Tommi Taimi Ässät 2 min.2. erä: 27.12 Simon Suoranta (Maksim Matushkin-Jussi Makkonen) 0–2, 34.39 Antti Kalapudas (William Wrenn-Joel Kiviranta) 1–2,Jäähyt: 24.00 Kristian Tuohilampi Ässät 2 min, 30.44 Joni Tuulola Sport 2 min.3. erä: 57.06 Olavi Vauhkonen (Joonas Komulainen-Joni Tuulola) 2–2 yv.Jäähyt: 45.25 Jussi Makkonen Ässät 2 min, 50.29 Joel Kiviranta Sport 2 min, 55.18 Ben Blood Ässät 2 min, 56.09 Erik Riska Sport 2 min, 56.09 Tommi Taimi Ässät 2 min.Jatkoaika: 62.23 Olavi Vauhkonen 3–2.Jäähyt yhteensä: Sport 3x2 min=6 min, Ässät 5x2 min=10 min.Maalivahtien torjunnat: Jonathan Iilahti Sport 8+18+3+1=30 Andreas Bernard Ässät 13+13+9+0=35.Yleisöä: 3118.KooKoo–Kärpät 3–5 (1–0, 1–2, 1–3)1. erä: 4.53 Miikka Pitkänen (Arttu Pelli-Tomi Leivo) 1–0.Jäähyt: 10.20 Miska Humaloja Kärpät 2 min.2. erä: 21.04 Ville Leskinen (Lasse Kukkonen-Nicklas Lasu) 1–1, 24.16 Malte Strömwall (Miikka Pitkänen-Jake Newton) 2–1 yv, 26.01 Miska Humaloja (Saku Mäenalanen-Jani Hakanpää) 2–2 vt.Jäähyt: 22.57 Jani Hakanpää Kärpät 2 min, 36.02 Toni Kähkönen KooKoo 2 min.3. erä: 41.09 Malte Strömwall (Miro Keskitalo-Patrick Bjorkstrand) 3–2 yv, 45.59 Otto Karvinen (Sami Anttila-Jani Hakanpää) 3–3, 46.48 Mikael Ruohomaa (Charles Bertrand-Miika Koivisto) 3–4.59.02 Julius Junttila 3–5 tm sr.Jäähyt: 41.04 Jani Hakanpää Kärpät 2 min, 50.20 Jari Sailio Kärpät 2 min, 54.29 Jani Hakanpää Kärpät 2 min.Jäähyt yhteensä: KooKoo 1x2 min=2 min, Kärpät 5x2 min=10 min.Maalivahtien torjunnat: Samu Perhonen KooKoo 5+6+7=18 (pois: 58.00–59.02) (pois: 59.08–60.00) Jussi Rynnäs Kärpät 10+4+7=21.Yleisöä: 3355