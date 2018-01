Urheilu

Wada tutkii dopingtestauspulloja – turvapullot voi ehkä saada auki manuaalisesti

antidopingtoimisto Wada on alkanut tutkia, voiko sen uusia BEREG-KIT Geneva -dopingtestipulloja avata manuaalisesti, kun ne on jäädytetty.Wada sai tammikuun 19. kuulla saksalaiselta Colognessa sijaitsevalta laboratoriolta, että turvapullojen manuaalinen avaaminen saattaa olla mahdollista, kun ne ovat jäässä. Sveitsiläisen Berlinger Special AG:n pullot otettiin käyttöön syyskuussa 2017.Antidopingjärjestöt, kansainväliset järjestöt ja suuret tapahtumajärjestäjät käyttävät A- ja B- turvapulloja urheilijoiden dopingtestauksessa.urheilijat antavat virtsa- tai verinäytteen. Näytteet jaetaan A- ja B- turvapulloihin. Urheilija sinetöi pullon ja dopingtestaaja tarkistaa sen, ennen kuin se lähetetään Wadan valtuuttamaan laboratorioon analyysia ja säilyttämistä varten. Yleensä B-näyte on jäädytetty ja se analysoidaan vain, jos A-näytteestä on löydetty kiellettyä ainetta.kertoo tiedotteessa, että Berlinger on nyt testannut pullojaan uudelleen, muttei havainnut niissä samaa vaaraa kuin Colognen laboratorio, kun pulloja käsiteltiin käyttöohjeiden mukaan.”Wada seuraa tilannetta Colognen loboratorion ja Berlingerin kanssa, jotta testausprotokollaa voidaan vielä selventää”, tiedottessa sanotaan.”Wada ymmärtää, että tämä tilanne, jos (eheysongelma) vahvistuu, nostattaa huolta ja kysymyksiä. Haluamme vakuuttaa urheilijat ja muut sidosryhmät siitä, että Wada on päättäväisesti sitoutunut seuraamaan Berlingerin kanssa tilannetta, kunnes se on ratkaistu”.Antidopingtoimisto painotti, että Berlinger on vastuussa asiakkailleen tarjoamistaan tuotteista.