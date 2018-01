Urheilu

Radioshow’n juontaja haukkui supertähden lasta itikaksi – nyt tähti ryhtyi pelastamaan juontajaa potkuilta

Amerikkalaisen

Bostonilaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyllytyksestä

Amerikkalaisen

Lähteet: Reuters, Washington Post