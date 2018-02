Urheilu

Suomalaisia hiihtäjiä mukana laajalla poikkeavien veri­näytteiden listalla– suomalais­lääkäri suhtautuu varauk

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Pekka

Maailman

Oikaisu 4.2.2018 klo 15.30: Maittain lueteltuja epäilyksiä listatessa on otettu huomioon kaikki hiihtäjät, ei vain mitalisteja.