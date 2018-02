Isäntämaa Etelä-Korealla on tukenaan hulppea harjoittelukeskus – ”Urheilijat saavat täällä aina ilmaiseksi asumisen, ruoan ja lääkäripalvelut”

Urheilu

Isäntämaa Etelä-Korealla on tukenaan hulppea harjoittelukeskus – ”Urheilijat saavat täällä aina ilmaiseksi asu

Jincheon

Etelä-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja tuota

Lajikirjo

”Tämä harjoituskeskus on niin hyvä, että se saattaa jopa luoda painetta urheilijoille, koska heillä ei voi olla mitään tekosyitä menestyksen suhteen”, Kim naurahti.

Perusurheilija

”Esimerkiksi ammunnan nelinkertainen olympiavoittaja Jong-Oh Jin saa kuukaudessa yli 10 miljoonaa wonia (7 500 euroa) sponsoriltaan”, Kim kertoi.

Mainion