Rokkitähden tavoilla ei enää pärjää, sanoo Janne Ahonen: ”En tosin itse ollut rokkitähti, mutta kuvittelin olevani”

Urheilu

Rokkitähden tavoilla ei enää pärjää, sanoo Janne Ahonen: ”En tosin itse ollut rokkitähti, mutta kuvittelin ole

Janne Ahonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuusiin

https://www.hs.fi/haku/?query=raimo+helminen

Ahosen