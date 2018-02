Urheilu

Paikalliset suosittelevat lämmikkeeksi viinaa ja laastareita – Luvassa on kylmimmät olympialaiset vuosikausiin

Pyeongchang

”Ota sojua”,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyeonchangin

Twitterissä

”Viime kädessä urheilija saa aina päättää itse, osallistuuko. Varmasti Suomen kansa haluaisi nähdä suomalaisia urheilijoita siellä marssimassa, mutta mitään riskejä ei oteta. Tänne on tultu ensisijaisesti urheilemaan.”

Avajaisissa

Taas

Näillä näkymin

Se on

”Osa hiihtäjistä käyttää höyryhengityslaitetta ennen ja jälkeen suorituksen. Moni käyttää myös kostuttavia nenäsuihkeita. Kisan aikana tilanteelle ei kuitenkaan voi tehdä mitään.”