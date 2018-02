Nyt tarvitaan paineensietokykyä – eikä se ole ollut Kaisa Mäkäräisen vahvuus: ”Monta kertaa on tullut hyviä kisoja sillä tavalla, että on paniikkinappula pohjassa”

Urheilu

Nyt tarvitaan paineensietokykyä – eikä se ole ollut Kaisa Mäkäräisen vahvuus: ”Monta kertaa on tullut hyviä ki

Pyeongchang

”Joskus

Tuolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vancouverin

Entä

Mäkäräisen

”Välillä

Naisten 7,5 km:n pikakilpailu alkaa lauantaina klo 13.15 Suomen aikaa.