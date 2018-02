Maalivahti Noora Räty kerää torjunnoillaan tuhtia tilipussia Kiinassa: ”Päivän suurin huoli on, otanko päikkärit vai en”

Urheilu

Maalivahti Noora Räty kerää torjunnoillaan tuhtia tilipussia Kiinassa: ”Päivän suurin huoli on, otanko päikkär

Gangneung

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisessa

Jollekin

Kunlun

Matkustaminen

Kiinan

Vuosien

Kun