Jamaikan naisten kelkkajengi aloitti nollasta kaksi vuotta sitten, ja nyt he ovat olympialaisissa – Kelkan nimi ”Cool Bolt” on kunnianosoitus pikajuoksijalle ja kulttielokuvalle, josta kaikki alkoi

Urheilu

Jamaikan naisten kelkkajengi aloitti nollasta kaksi vuotta sitten, ja nyt he ovat olympialaisissa – Kelkan nim

Pyeongchang

Se kuulostaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisistä

Pyeongchangin

Jamaikan

Jamaikalla