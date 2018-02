Suomessa on yksi kelkkailija – Kun seuraaviin olympialaisiin tähtäävä Tristan Jeskanen laskee rullakelkalla Pajulahden mutkaista mäkeä, ihmiset pysähtyvät tuijottamaan

Urheilu

Suomessa on yksi kelkkailija – Kun seuraaviin olympialaisiin tähtäävä Tristan Jeskanen laskee rullakelkalla Pa

”Kyllä! Tähtäsin näihin olympialaisiin, mutta en saanut kokoon rahoitusta, jotta olisin voinut osallistua karsintakilpailuihin. Nyt tavoittelen seuraavia olympialaisia.””Olen harjoitellut ohjaskelkkailua kaikkiaan yhdeksän vuotta, joista viimeiset 2,5 vuotta Suomessa. Aloitin asuessani Yhdysvalloissa ja muutin Suomeen vuonna 2015. Yhdysvalloissa voitin nuorten mestaruuden ja nuorten MM-joukkuekisassa tuli hopeaa. Muutin Lahteen koska perheeni on täällä. Halusin edustaa Suomea, koska olen aina tuntenut olevani enemmän suomalainen kuin amerikkalainen.””Suomessa ei ole tietääkseni muita kelkkailijoita kuin minä ja siskoni. Hän on 15-vuotias ja hänkin tähtää olympialaisiin. Haluaisin tehdä Suomen olympiakomitean kanssa yhteistyötä, jotta voisimme saada lisää ihmisiä lajin pariin ja tukea minun ja sisareni urheilulle.””Kilpailukauden ulkopuolella treenaan Lahdessa. Tarvitsen vain mäen rullakelkkani alle ja olen valmis matkaan. Kisakaudella pitäisi mennä Norjaan tai Latviaan lajiharjoittelua varten. Lahdessa teen myös painonnostoharjoittelua.””Tykkään Pajulahteen laskevasta mäestä Nastolassa. Se on pitkä, kurvikas ja vauhdikas. Ihmiset pysähtyvät katsomaan ja kyselevät paljon lajista.””Suurin haaveeni on olympiapaikka, ja vielä parempi, jos siskonikin pääsisi sinne. Menen nyt kesällä armeijaan, mutta sitä ennen yritän saada lisää tukijoita. Suurin haaste on raha.”