Urheilu

Orlando jäi jalkoihin, kun Lauri Markkanen runnoi 21 pistettä – suomalainen käytti valmentajan antaman lepo­pä

Washington

Lauri Markkanen

Markkanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmentaja

Orlandossa

Orlando

Chicagon