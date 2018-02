Tongan öljytty lipunkantaja on oikeasti Australiassa syntynyt ”rantapummi”, jolla on maltilliset tavoitteet: ”Saavun maaliin ennen kuin valot sammutetaan, enkä laske päin puuta”

Urheilu

Tongan öljytty lipunkantaja on oikeasti Australiassa syntynyt ”rantapummi”, jolla on maltilliset tavoitteet: ”

Mitä

Rion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taufatofua

Työssään

Lähteet: AFP, Business Insider, New York Times.