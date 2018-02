Suomen varamiehisen viestijoukkueen hieno taistelu riitti neljänneksi – hurjan takaa-ajon esittänyt Iivo Niskanen kuittasi epäonnistuneille ruotsalaisille: ”Tämä oli karmaa, nyt voitamme teidät jääkiekossakin”

Urheilu

Suomen varamiehisen viestijoukkueen hieno taistelu riitti neljänneksi – hurjan takaa-ajon esittänyt Iivo Niska

Pyeongchang/Helsinki

Suomen

Tulokset: 1. Norja 2. Venäjän olympiaurheilijat +9.4 3. Ranska +36.9 4. Suomi +1:40.5 5. Ruotsi +2:05.6 6. Saksa +2:08.2



Norja, Venäjän olympiaurheilijat, Ranska, Suomi.



Nyt Norja karkaa kultaan.



Sen sitten siinä, Kläbo pani ison vaihteen.



Spitsovilla täytyy olla kova kone, koska hiihtotekniikka ei ole maailmanluokkaa.



Suomen ero mitaleille 1.10.



Kläbon hiihto leikittelevän helpon näköistä.



Lehtonen jätti Italian Pellegrinon!



36,6 kilometriä takana, Venäjän olympiaurheilijat ja Norja ratkovat tämän kisan voittajan.



Kläbolla suksietua.



Spitsov haluaa eroon Ranskasta ja näyttää onnistuvan aikeissaan.



Spitsov ajoi kärkikaksikon kiinni.



Suomen ero kärkeen pysynyt suunnilleen samana, nyt 1.10. Ruotsi 42 sekunnin päässä.



33,3 kilometrissä Suomi ja Italia yhdessä, Ruotsi 46 sekunnin päässä.



Kläbo ei näköjään hötkyile. Luottaa kiriinsä.



Spitsov voi kyllä saada kärjen kiinni, mutta sitten kirieväät lienee syöty.



Ruotsi on kuudentena, eroa Suomeen edelleen 51 sekuntia.



Italian Pellegrino ottaa Lehtosen kohta kiinni.



Backscheider on ihan perustason hiihtäjä Kläboon verrattuna. Oli ennen olympialaisia Seefeldin yhteislähdössä 26:s, kauden paras mc-sijoitus.



Viimeinen vaihto, kärjessä Norja: 2. Ranska + 0,4 3. Venäjän olympiaurheilijat +16,2 4. Suomi +58,6 5. Italia +1.11,8



Nyt ei Kläbolla ja ranskalaisella ole varaa kyttäilyyn, sillä Spitsov on tuore 15:n mitalisti.



Kova suoritus Parisselta pysyä Krügerin kyydissä.



Nyt putoaa Tshervotkin. Norja ja Ranska karkaavat.



Tshervotkin on edellisen kerran kilpaillut kovimmalla tasolla Tour de Skillä.



Heikkisen ero Salvadoriin 23 sekuntia.



Norjan ja Ranskan miehet jaksoivat wassuttaa stadionilta noustessa, venäläinen ei. Kertoo jotain voimista.



Nyt tippui Italian Salvadori, ja Heikkisellä hyvä mahdollisuus nostaa Suomi neljännen sijan tuntumaan.



26,6 kilometriä takana kärkinelikossa, Venäjän olympiaurheilijat, Norja, Ranska ja Italia. Suomen ero kärkeen 38,1 sekuntia.



Niskanen otti kaiken irti. Keräili itseään vaihdon jälkeen kontillaan pari minuuttia.



Osuuden puolivälissä kärki ajettu kiinni. Suomi viidentenä, eroa mitaleille 40 sekuntia.



Venäjän ero kapenee, 23,3 kilometrin kohdalla enää 15 sekuntia. Suomi viidentenä, Heikkisen ero mitaleille 32 sekuntia.



Niskanen oli omalla osuudellaan nopein ja pieksi Bolsunovin 8,1 sekunnilla. Lupaa hyvää päätösmatkalle 50 kilometrille.



Toisessa vaihdossa Venäjän olympiaurheilijat kärjessä. 2. Italia +24,5 3. Ranska +28,0 4. Norja +32,1 5. Kazakstan +51,2 6. Suomi +53,9



Suomi 18,27 kilometrissä kuudentena, eroa kärkeen 1.05,5



Nyt on Bolsunovia otettu kiinni kymmenellä sekunnilla.



Nyt taitaa karata Italian de Fabiani.



Niskanen kärjestä 1.07, eli mitalinelikkoon 26 sekuntia.



Bolsunov painaa kärjessä käsittämätöntä vauhtia. Seuraava ryhmä jo 40 sekunnin päässä.



Sundby antaa Italian ja Ranskan vetää. Ei taida olla vire kohdallaan.



Ihmeellisen pitkään Kazakstanin Velitsko sinnittelee mitalitaistelussa Norjan, Ranskan ja Italian kanssa.



Niskanen hävinnyt Bolsunoville 7,9 sekuntia viidellä kilometrillä



Seuraavana Niskasen poimintalistalla on Kazakstanin Jevgeni Velitsko. Eroa osuuden puolimatkassa 32 sekuntia.



Niskanen veti ensimmäisen 3,3 kilometriä peräti 20 sekuntia Ruotsin Richardssonia kovempaa. Eroa mitaleille kuitenkin vielä 40 sekuntia.



Haluaako Niskanen nopeimman osuusajan nimiinsä, kun juuri muuta ei ole tarjolla?



Niskasella hurja hööki päällä.



13,3 kilometriä takana, venäläisten johto 25 sekuntia. Niskanen ottanut Ruotsin kiinni!



OAR tuo kisaan normaalista poikkeavaa mielenkiintoa, kuten naisissakin.



Venäläisten olympiaurheilijoiden Bolsunov on jättänyt Kazakstanin jo 12,6 sekunnin päähän.



Niskanen jäänyt kärjestä lisää, mutta Ruotsiin ero on pienentynyt, nyt 17 sekuntia.



Yhdistelmäkisassa hän hävisi perinteisen osuudella (15 km) kärjelle lähes puolitoista minuuttia. Nyt kympillä takkiin minuutti. Suhteellisesti siis sama tappio, puoli minuuttia per vitonen.



Niskasella hyvä paikka testata kuntoa 50:lle. Rickardsson kiinni, niin asiat lienevät kelpo tolalla.



Niskasella ei ketään lähistöllä. Takaa ei kukaan tule ohi, mutta edessäkin matkaa Ruotsiin on 25 sekuntia.



Suomi seitsemäntenä, ero 1.02 kärkeen.



Kazakstan kärjessä, mutta heillä kovin tekijä oli ensimmäisellä osuudella.



Poltoranin myllytti kärjen hajalle. Tulee olemaan kova tekijä 50 km:llä.



Siinä jää Iivo Niskaselle melkoinen takamatka kirittäväksi. Norjalla kakkososuudella Sundby, venäläisillä Bolsunov, Ranskalla Manificat ja Italialla de Fabiani.



Iivo Niskanen kiittäisi, jos Hyvärinen tulisi vaihtoon Sveitsin tuntumassa . Silloin Niskasella olisi tarjolla kelpo otatus Dario Colognan kanssa.



8,27 takana, Suomi kahdeksantena 44 kärjestä.



Nyt on Ruotsin Jens Burman pulassa, ja kärjessä jatkaa viisi joukkuetta: Norja, Venäjän olympiaurheilijat, Italia, Ranska ja Kazakstan.



Hyvärisen ero kärkeen kasvaa, nyt jo yli 20 sekuntia.



14 joukkuetta mukana. Siitä voi päätellä jotain lajin huipputason levinneisyydestä. Andorran ja Tongan miehet ovat sitten oma tarinansa.



Suomi yhdeksäntenä, eroa kärkikuusikkoon jo 12 sekuntia.



Nyt on Hyvärisellä vaikeaa. Kun yhteys kärkeen katkesi, kyse on enää tappion minimoimisesta.



Hyvärisellä näyttää olevan vähän heikko pito, mikä imee voimat ylämäissä.



Nyt tarvitaan Hyväriseltä taistelua!



Suomen ero kärkeen 4,1 sekuntia.



4,97 kilometriä, Suomi seitsemäntenä.



Ylämäessä alkaa Hyvärisen vauhti kuitenkin hiipua, kun kärki pani uutta vaihdetta silmään.



Hyvärinen edelleen hyvävoimaisen näköisenä, ja pitää toki ollakin, kun tullaan kohta vasta puolimatkaan.



Veikkaus: Kärjessä vaihtoon tulee nro 9 Kazakstan, kun viestiä vie Aleksei Poltoranin.



Norja painaa kärjessä.



3,3 kilometriä takana, Suomi ja Hyvärinen sijalla 11, eroa kärkeen 2,8 sekuntia.



Hyvärisellä liukkaat sukset.



Kilpailussa mukana 14 maata.



Hyvärinen keskijoukossa alkumatkasta, kun kaikki vielä yhdessä ryhmässä.



Nyt keli on sellainen, että suksillakin voi tulla eroja, ainakin perinteisellä.



Siitä se lähti!



Kohta mennään! Suomella ei lähtökohtaisesti ole tänään asiaa kärkisijoille, mutta ei panna päätä pussiin vielä tässä vaiheessa.



Hakolan sairastuminen oli Suomelle takaisku, sillä Hyvärinen ei ole kansainvälisesti Hakolan tasoinen hiihtäjä.



Alpensian hiihtokeskuksessa on yksi kisojen tähän mennessä parhaista säistä ainakin katsojien kannalta. Vähän kuin parhaimmillaan maaliskuussa Suomessa. Aurinkoista, lämpötila hiukan plussan puolella, kevyttä tuulta.