Miten lapsista kasvatetaan menestyjiä? Tarja ja Eero Niskasen lapset ovat hiihtäneet seitsemän arvokisamitalia – ”Äiti sanoo aina synkimmällä hetkellä, että kyllä se tästä kirkastuu”

Urheilu

Miten lapsista kasvatetaan menestyjiä? Tarja ja Eero Niskasen lapset ovat hiihtäneet seitsemän arvokisamitalia

Pyeongchang

Miten

https://www.hs.fi/haku/?query=kerttua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Kuten

Niskasen

Niskasen