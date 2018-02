Urheilu

Tältä näyttää Leijonien tie olympiafinaaliin: Ruotsista pitänee ottaa vielä revanssi

Suomen

Etelä-Korea

Puolivälierissä

Jos

Välierien

miesten jääkiekkomaajoukkue kärsi kirvelevän 1–3-tappion Ruotsille Pyeongchangin olympialaisten alkulohkon päätöspelissä sunnuntaina, ja tulos tarkoittaa toivottua useampaa kuoppaa matkalla kohti mitalipelejä.Leijonat pelaa tiistaina neljännesvälierässä isäntämaa Etelä-Koreaa vastaan. Ottelu on ohjelmassa kello 14.10.on toistaiseksi lunastanut odotukset turnauksen heikoimpana joukkueena. Se hävisi kaikki alkulohkon ottelunsa maalierolla 1–14.Avausottelu Tšekkiä vastaan tuotti niukan tappion lukemin 1–2, mutta Sveitsi takoi peräti kahdeksan maalia, ja Kanada iski päätöspelissä neljästi kiekon verkkoon.Suomi tuskin lähtee otteluun asenneongelmaisena henkseleitä paukutellen, joten tasoero tulee näkyviin ennemmin tai myöhemmin.vastaan asettuukin sitten astetta kovempi maa vastaan, kun aina vahva Kanada mittaa Leijonien tason.Kanadan miehistö ei kenties herätä normaalia pelonsekaista kunnioitusta vastustajissa, mutta huono joukkue se ei missään nimessä ole.Ei tosin voittamatonkaan. Kaksien edellisten talvikisojen mestari eteni neljä vuotta sitten mestariksi häviämättä otteluakaan, mutta nyt tappiosarakkeeseen on jo saatu ensimmäinen merkintä, kun Tšekki oli alkulohkossa parempi voittolaukauskilpailun jälkeen maalein 3–2.Mahdollinen puolivälierä on vuorossa keskiviikkona kello 14.10.hallitseva mestari kaatuu, saa Leijonat todennäköisesti mahdollisuuden sunnuntain karvaalle tappiolle, sillä sijoituspelikaavion samalla puolella finaalipaikkaa hakee myös Ruotsi.Tre Kronorin ainoa este tiellä mitalipeleihin on voittaja Sveitsin ja Saksan välisen puolivälieräkohtaamisesta.Toki Ruotsi on aiemminkin kompuroinut pienempiään vastaan, mutta suurella todennäköisyydellä joukkue raivaa tiensä välieriin, jotka pelataan perjantaina kello 9.40 ja 14.10.häviäjät pelaavat pronssiottelussa lauantaina kello 14.10, ja olympiakullan kohtalo ratkeaa sunnuntaina kello 6.10 alkaen.