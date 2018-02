Urheilu

Selityksiä ja pettymyksiä, niukasti menestystä – unohtakaa jo väite menestyshullusta kansasta

pikku hiljaa aika luopua väsyneestä sanonnasta, että suomalaiset ovat menestyshullua kansaa eli innostuvat vain kullasta, kunniasta ja voitoista.Tv:n katsojalukujen ja mitalitilastojen perusteella tilanne on ollut vuosikausia päinvastoin.Suomalaiset seuraavat hulluna urheilua, vaikka suomalaiset urheilijat eivät menesty. Suomalaiset ovat siis kiinnostuneita itse urheilusta, sen tarjoamasta dramatiikasta ja elämyksistä sekä tietenkin omista urheilijoista ylipäätään.Menestys on pikemminkin kiva bonus.Katsotaanpa.arvokisalähetykset ovat Finnpanelin mittausten mukaan tv:n katsotuimpia lähetyksiä. Viime viikon katsotuin ohjelma oli jääkiekko-ottelu Suomi–Ruotsi.Viime viikon 20 katsotuimman ohjelman joukossa oli kymmenen urheiluohjelmaa, kahdeksan uutis- ja säälähetystä sekä kaksi viihdeohjelmaa.Viime vuonna TV2:n katsotuimmat ohjelmat koostuivat MM-hiihdoista ja MTV:n MM-jääkiekosta.Valtavia tv-yleisöjä keräävät kesäolympialaiset, yleisurheilun ja jalkapallon arvokilpailut. Suomen jalkapallomaajoukkueen Huuhkajien peliä seurataan aivan mukavasti, kunhan joukkue on suurin piirtein sadan parhaimman jalkapallomaan joukossa.Entä mikä on suomalaisten menestys?Hiihdon MM-kisoja ja jääkiekkoa lukuun ottamatta se on vaisua.Yleisurheilun MM- ja EM-kisoista on tullut 2010-luvulla 0–2 mitalia. Rion kesäolympialaisissa Suomen mitalisaalis oli kaikkien aikojen huonoin eli yksi pronssimitali, mutta ei mitalien määrä ole ollut edellisissäkään kisoissa ollut juuri parempi.Kyse on siis suomalaisen urheilun tasosta maailman mittareilla mitattuna, ei mistään poikkeuksesta.Talviolympialaiset osoittavat, että suomalaiset pärjäävät aiempaa harvemmissa lajeissa jopa aiempaa heikommin. Silti kisoja seurataan innolla olympiadista toiseen.olisimme menestyshulluja, katsoisimme urheilua tuskin lainkaan.Tai sitten olemme masokisteja, ja nautimme hienojen suoritusten lisäksi optimististen odotusten romuttumisesta, pettymyksistä, fiaskoista, alakulosta, selityksistä ja latteista lausunnoista.