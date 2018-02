Iivo Niskasen huoltomies joutuu juoksemaan 50 km:n kisan aikana – suksienvaihdon jälkeen on kiire ehtiä voidella suksipari uudelleen: ”Pitää olla piikkarit jalassa”

Urheilu

Iivo Niskasen huoltomies joutuu juoksemaan 50 km:n kisan aikana – suksienvaihdon jälkeen on kiire ehtiä voidel

Pyeongchang

Iivo Niskasen

Syynä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Venäläisen

Haastetta

Suomen