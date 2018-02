Urheilu

Norja teki talvikisojen mitaliennätyksen

Norja

saavutti lauantaina Pyeongchangin talviolympialaisten 38 mitalinsa ja teki samalla uuden ennätyksen.Ennen tätä ennätys oli 37 mitalia, jonka yhdysvaltalaiset saavuttivat Vancouverissa 2010.38. mitalin norjalaiset saavuttivat alppihiihdon joukkuekilpailussa, jossa olympiakullan voitti Sveitsi.Norja voi kasvattaa mitalisaalistaan vielä naisten hiihdossa, jossa kilpaillaan huomenna 30 kilometrin yhteislähtö perinteisellä tyylillä.Mitalitaulukossa Norja on 13 kultamitalillaan ykkösenä. Saksalla on yhtä monta kultaa, mutta hopeat menevät norjalaisille selvällä erolla.Suomi on mitalitilastossa sijalla 18 yhdellä kullalla ja neljällä pronssilla. Vähintään yhden kultamitalin on voittanut 22 maata.