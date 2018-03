Tulikuuma Patrik Laine taistelee NHL:n maalipörssin voitosta – lähestyy jo Gretzkyn ja Crosbyn lukemia

Sunnuntain kierros:

Florida-Philadelphia 4-1 (2-0, 1-0, 1-1)



F: Aleksander Barkov 1+1



Colorado-Nashville 3-4 ja (1-1, 0-1, 2-1, 0-1)



C: Mikko Rantanen 1+0, N: Pekka Rinne 22/25 torjuntaa



Anaheim-Chicago 6-3 (2-0, 2-1, 2-2)



New Jersey-Vegas 2-3 (0-0, 2-3, 0-0)



N: Sami Vatanen 1+0



Carolina-Winnipeg 2-3 (1-1, 0-1, 1-1)



C: Teuvo Teräväinen 1+0, Sebastian Aho 0+1, W: Patrik Laine 2+1



Minnesota-Detroit 4-1 (0-1, 2-0, 2-0)



M: Mikael Granlund 1+0, Mikko Koivu 0+1



San Jose-Columbus 2-4 (0-2, 1-1, 1-1)



S: Joonas Donskoi 1+0