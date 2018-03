Urheilu

Kiekko-Espoo tekee paluun – myös miesten edustusjoukkue aloittaa ensi kaudella

vuosikausia puuttunut Kiekko-Espoo tekee paluun ensi kaudella. Espoon Palloseuran ja Espoon Kiekkoseuran muodostama yhteisö pelaa ensi kaudella neljässä juniorisarjassa. Myös aikuisten edustusjoukkueet ovat perusteilla.Kiekko-Espoo järjesti maanantaina tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin Kiekko-Espoon paluusuunnitelmista. Ensi kaudella Kiekko-Espoolla on joukkueet A-juniorien Suomi-sarjassa, B-juniorien Mestiksessä, C-juniorien Mestiksessä sekä C2-juniorien AAA-sarjassa.Tiedotustilaisuudessa vakuutettiin, että Kiekko-Espoon nimellä pelataan ensi kaudella miesten jääkiekkoa, mutta asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin keväällä. Myös naisten joukkue on mahdollinen.Kiekko-Espoo tavoittelee ensisijaisesti jääaikaa Espoonlahden hallista mutta myös Tapiolan harjoitushalli on mahdollinen.Kiekko-Espoon edustusjoukkue vaihtoi vuonna 1998 nimeksi Espoo Bluesin, jonka toiminta päättyi konkurssiin vuonna 2016.Nyt tiedotustilaisuudessa asetettiin tavoitteeksi, että Kiekko-Espoo on Suomen kärkiseuroja 3–5 vuodessa.