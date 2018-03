Formula 1-kuljettaja Sebastian Vettel rikkoi ennätyksiä Barcelonan testipäivässä – Vei myös Rosbergin ennätyksen

Urheilu

Formula 1-kuljettaja Sebastian Vettel rikkoi ennätyksiä Barcelonan testipäivässä – Vei myös Rosbergin ennätyks

Barcelona

Sebastian Vettel

Kaiken

https://www.hs.fi/haku/?query=sergio+perez

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Red Bullin

Nopeimmat testikierrokset