Urheilu

Kimi Räikkönen päätöspäivän nopein – ”Aina sitä toivoo, että olisi päässyt tekemään enemmänkin”

Barcelona

Kimi Räikkönen

McLaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Nopeimmat testikierrokset perjantaina