Jalkapallon MM-kisojen rakennustyöt piinaavat pietarilaisen kerrostalon asukkaita – uusi kuusikaistainen silta kulkee alle metrin päässä Jelena Fedotovan asunnosta

Urheilu

Jalkapallon MM-kisojen rakennustyöt piinaavat pietarilaisen kerrostalon asukkaita – uusi kuusikaistainen silta

Pietari

Pietaria

Asuinolot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fedotova

Uuden

Helmikuun

Kommunalkan

Jalkapallon

Pietarissa pääsee seuraamaan MM-jalkapalloa harvinaisen lähellä

Lipunmyynnissä

Pietariin

Jalkapallon MM-kilpailut pidetään Venäjällä Pietarin lisäksi kymmenessä muussa kaupungissa 14.6.–15.7.