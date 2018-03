Patrik Laine kuittaa HS:n haastattelussa epäilijöilleen: ”En tiedä sitte, kun on 41 kaappia tässä vaiheessa, onko miten hyvin osunut”

Urheilu

Patrik Laine kuittaa HS:n haastattelussa epäilijöilleen: ”En tiedä sitte, kun on 41 kaappia tässä vaiheessa, o

Washington

Patrik Laine

Jälkimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laineella

Parin