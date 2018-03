Taitoluistelija Viveca Lindfors tietää, mitä venäläinen kilpailu on – välillä se hirvittää: ”Joku on aina tulossa tilalle, jos yksi putoaa” Nyt on Viveca Lindforsin vuoro päästä loistamaan taitoluistelun arvokisojen jäällä: ”Ei ole ikinä liian myöhäistä onnistua ja olen iloinen siitä.”