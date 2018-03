Olut ja jopa viina virtaavat urheilukatsomoihin: Vantaalla juodaan katsomossa jo lauantai-iltana – HJK:n otteluihin on myös tulossa katsomoanniskelua

Urheilu

Olut ja jopa viina virtaavat urheilukatsomoihin: Vantaalla juodaan katsomossa jo lauantai-iltana – HJK:n ottel

Mikä

Alkoholin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KHL-joukkue

HJK

Salpausselällä