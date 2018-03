F1-historian nuorin voittaja on kuumentanut ansiokkaasti Räikköstä, mutta tilanne on muuttunut: ”Kimi on nykyisin cool”

Urheilu

F1-historian nuorin voittaja on kuumentanut ansiokkaasti Räikköstä, mutta tilanne on muuttunut: ”Kimi on nykyi

nuori kuljettaja Max Verstappen https://www.hs.fi/haku/?query=max+verstappen , 20, on noussut formula ykkösten tulevaisuuden mestarisuosikiksi nopeudellaan. Viime kaudella Verstappen voitti kaksi osakilpailua on herättänyt huomiota myös röyhkeällä ajotyylillään.Verstappen hermostutti Räikkösen ensimmäisen kerran vuonna 2016 Belgian Span kilpailun avausmutkassa. Tuolloin 18-vuotias hollantilaiskuski pakotti jarrutuksellaan suomalaisen ajamaan mutkan leveäksi, kun Räikkönen yritti ohitusta. Räikkönen raivosi ja kiroili https://www.hs.fi/urheilu/art-2000002918196.html Verstappenin temppua talliradiossa. Verstappen Räikkösen ja tämän tallikaverin Sebastian Vettelin https://www.hs.fi/haku/?query=sebastian+vettelin kritiikistä hätkähtänyt, vaan kehotti kokeneempia kuljettajia häpeämänään, koska nämä olivat aiheuttaneet kolarin https://www.hs.fi/urheilu/art-2000002918307.html ja Vestappen ovat kilpailleet radalla tiukasti tämän jälkeenkin. Viime kaudella Räikkönen oli vielä vahvempi kerättyään neljänteen sijaan oikeuttaneet 205 pistettä. Verstappenin saldo oli 168 pistettä, mutta hän voitti kaksi osakilpailua Räikkösen sijoituttua parhaimmillaan toiseksi.Verstappenin mukaan hänen välinsä Räikkösen ovat nykyisin asianmukaiset. Verstappenin mukaan kuljettajien ajoittainen hiiltyminen on osa lajia.”Kimi on nykyisin cool. Kilpa-ajajille tulee hetkiä, jolloin tunteet kuumenevat, mutta tämän jälkeen kaikki aloitetaan nollasta”, hän sanoo Guardianin https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/19/max-verstappen-ive-never-doubted-myself-drive-fast-f1 haastattelussa.Span kilpailun jälkeen Verstappenilla oli vähän puolustajia. F1-legenda Niki Lauda https://www.hs.fi/haku/?query=niki+lauda kehotti nuorta hollantilaista hakeutumaan psykiatrille https://www.hs.fi/urheilu/art-2000002918265.html . Verstappen sanoo kritiikin olleen epäreilua.”Se ei ollut laitonta. Sääntökirjassa ei ole kohtaa, jossa olisi kielletty tekemästä niin kuin tein.”Verstappen arvelee saaneensa nuorena kuljettajana paljon huomiota nopeutensa ansiosta. Hän on nuorin F1-osakilapilun voittaja oltuaan nopein Barcelonan GP:ssä 2016 vain 18-vuotiaansa. Tuossa kisassa Räikkönen jäi hänen taakseen kakkoseksi.”Isot, asemaansa vakiinnuttanet kuskit eivät pidä siitä, että alat voittaa heitä, vaikka se on normaalia”, Verstappen sanoo.”Olin vain oma itseni. Sanoin mitä ajattelin, ja jos joku kritisoi minua epäreilusti, kerron siitä varmasti heille.”ykkösten MM-sarja alkaa ensi viikonloppuna Melbournen osakilpailulla.Verstappen uskoo voivansa voittaa maailmanmestaruuden, kunhan saa allensa sarjan nopeimman auton.”Toistaiseksi minulla ei ole nopeinta pakettia ollut.”