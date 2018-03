Urheilu

Samu Haber vetää punapipon päähänsä ja huutaa superurpona tuomareille HIFK:n peleissä – vyöllä on myös voitto

HIFK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Pepe Lehtosen

Kokonaan

HIFK:n

Uusi

Palataan

JYP–HIFK keskiviikkona kello 18.30 Jyväskylässä ja HIFK–JYP perjantaina kello 18.30 Helsingin jäähallissa. Ruutu+-palvelu näyttää ottelut. Sunrise Avenue pe klo 21 Hartwall-areenassa.