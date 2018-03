Lääketokkuraisesta pidätyksestä vain yhdeksän kuukautta – Tiger Woods nousi hämmästyttävästi takaisin golfin huipulle

Urheilu

Lääketokkuraisesta pidätyksestä vain yhdeksän kuukautta – Tiger Woods nousi hämmästyttävästi takaisin golfin h

Viime

Ympäri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt,

Viime

”Oli hienot kaksi viikkoa ja olin mukana voittokamppailuissa. Tuntuu siltä, että pelini paranee hiukan”, Woods kirjoitti Twitterissä.

Major-kilpailujen

”Tigerin nykyinen svingi näyttää hyvältä, ehkä vähän jäykältä, mutta hän saa mailanpäähän ihan käsittämättömiä vauhteja”, Vaalas sanoo.

Sunnuntaina

Seuraavaksi