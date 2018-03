Valioliiga-seura Chelsean entistä juniorivalmentajaa syytetään neljän juniorin rasistisesta kiusaamisesta – nuorta pelaajaa kutsuttiin ”kumihuuleksi” ja ”kenkälankiksi”

Urheilu

jalkapallossa on avattu viime vuosina lukuisia matopurkkeja. Salailun ja vaikenemisen kulttuurin takaa on löytynyt karmaisevia tarinoita seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kiusaamisesta.Valioliiga-seura Chelsea on yksi seuroista, joiden vastuuta peräänkuulutetaan nyt menneisyyden tapahtumista.The Guardian -lehden mukaan Chelsea on saanut uusia syytöksiä ”jatkuvasta rasistisesta kiusaamisesta”, jotka trautimatisoivat yhden uhreista niin, että hän ei pystynyt 30 vuoteen menemään lähellekään Stamford Bridgen stadionia.Vuonna 1979 seuraan siirtyneen pelaajan mukaan häntä kutsuttiin muun muassa ”neekeriksi”, ”kumihuuleksi” ja ”kenkälankiksi”.Kanteen mukaan Chelsean entinen junioripelaaja kärsii edelleen takaumista ja on saanut elinikäisiä henkisiä vaurioita rasismista. Syytösten kohteena on eräs Chelsean entinen juniorivalmentaja, joka oli keskeinen henkilö Stamford Bridgellä 25 vuoden ajan.Pelaajan mukaan kiusaaminen alkoi pian sen jälkeen, kun hän liittyi seuraan 13-vuotiaana. Pelaajan syytösten mukaan kiusaaminen jatkui kuuden vuoden ajan, kunnes hän hylkäsi ammattilaissopimuksesta huolimatta jalkapallouransa. Syytösten mukaan hänen itsetuntonsa oli murskana ja valmentajan näkeminen sai hänet voimaan pahoin.”Koin häpeän ja syyllisyyden tunteita nuorena, aivan kuin olisin itse ollut syyllinen. Silloin ei ollut pelaajien tukena monia erilaisia henkilöitä”, pelaaja sanoi The Guardianille.Nykyään 51-vuotiasta miestä edustavat asianajajat ovat jättäneet kanteen, jonka mukaan seura epäonnistui pelaajan suojelemisessa, ei tehnyt tarpeeksi rasismin estämiseksi eikä sillä ollut käytäntöjä, jotka olisivat mahdollistaneet kiusaamisesta ja rasismista valittamisen.Chelsea oli jo aiemmin saanut kolme erillistä kannetta kolmen muun junioripelaajan erillisistä tapauksista, joissa pelaajat joutuivat saman valmentajan rasismin kohteeksi. Kanteiden mukaan rasismiin syyllistyi myös toinen juniorivalmentaja.