Formulakauden suurin yllätys olisi, jos mestariksi nousisi joku muu kuin Mercedes – aika-ajoissa hybridi-Mersusta lähtee jopa 1 000 hevosvoimaa

Urheilu

Formulakauden suurin yllätys olisi, jos mestariksi nousisi joku muu kuin Mercedes – aika-ajoissa hybridi-Mersu

Melbourne

Formulakisojen

Luotettavuus

Entistä

MM-kausi

moottorisääntö kiristyi tälle formulakaudelle entisestään. Nyt koko 21 osakilpailun MM-sarja täytyy ajaa vain kolmella voimanlähteellä, jos kuljettaja haluaa välttää kiintiöylitysten automaattisesti tuomat lähtöruuturangaistukset.Mestaruudesta kiivaimmin kamppailevien Mercedeksen ja Ferrarin leireissä moottorisäännön kiristyminen ei kuitenkaan tunnu nostattavan lainkaan paineita.Nykyisillä hybridiajan 1,6-litraisilla V6-turboilla kilpaillaan viidettä kautta, joten kärkitallit ovat jo sopeutuneet niihin täysin ja pystyneet jopa lisäämään hevosvoimiaan tälle kaudelle.Mercedes pystyy tarvittaessa käyttämään tiettävästi jopa tuhannen hevosvoiman tehoja aika-ajoissa.Ferrarin sisäpiiristä taas on vuotanut tieto, että tämän vuoden moottorissa on jo kymmenen hevosvoimaa enemmän kuin moottorissa, jolla viime kausi päätettiin.on ollut Mercedeksen vahvin valtti sen neljän tuplamestaruuden ketjussa, eikä Ferrarinkaan moottorissa mitään hälyyttävää ole ilmennyt. Ferrarin viime vuoden moottoririkot johtuivat kehitystyön harha-askeleista. Jos talli olisi jatkanut samalla moottorilla, millä kauden aloittikin, teknisiltä murheilta olisi vältytty.Mielikuva voimalähteiden epävarmuudessa johtuu kahdesta muusta moottorivalmistajasta.Red Bull, Renault ja Toro Rosso keräsivät koko joukon rangaistuksia, kun koko ajan moottoripuolella tarvittiin kausikiintiön ylittäneitä varaosia.Honda puolestaan vaelsi vaikeudesta toiseen McLarenin partnerina yritettyään epätoivoisesti samaan aikaan parantaa niin luotettavuutta kuin tehojakin.Tälle kaudelle Renault on satsannut kehitystyöhön. Emotiimin lisäksi sen moottoreilla ajavat Red Bull ja McLaren.Red Bullin sopimus on päättymässä ja se tarkkailee visusti tytärtiiminsä Toro Rosson kanssa aloittaneen Hondan kilpailukykyä. Talvitestien perusteella japanilaisvalmistaja onkin vahvassa nousussa. Ainakin luotettavuus on jo nyt huippuluokkaa.vahvemmat moottorit, lisääntynyt pito ja painopistettä autossa ylemmäs nostanut halo-turvakaari merkitsevät yhtä haittaa kilpa-ajamiselle. Polttoaineen kulutus nousee, ja kun tankkiin saa edelleen laittaa vain sata kiloa, monilla radoilla kuljettajat joutuvat himmaamaan vauhtiaan päästäkseen maaliin asti.Australiassa tämä ongelma ei vielä korostu, mutta sitten Bahrain, Kiina ja Azerbaidzan ovat pitkine suorineen jo varmuudella vaikeampia. Aivan erityisesti bensiinin riittämisestä koituu tuskaa sitten Kanadan ja Singaporen kisojen viimeisillä kierroksilla.alkaa perinteisesti Australiassa. Albert Parkin rata ei ole koskaan antanut sen tarkempaa osviittaa kärkiautojen tarkoista voimasuhteista. Avauskisassa haastajilla on aina etulyönti puolellaan, kun kenelläkään ei ole vielä vankkaa rutiinia omasta autostaan ja uusista renkaista.Kauden aattotunnelmissa tavaksi on tullut, että kaikki suosikit vähättelevät omia vahvuuksiaan ja kehuvat vastustajia. Tällä tietysti pyritään johtamaan kilpailijat harhaan, ja toisaalta kasaamaan menestyspaineet näiden ylle.Talvitesteissä Mercedes teki vahvimmat kisasimulaatiot, mutta kätki tietoisesti vauhtinsa yhdellä kierroksella. Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas ovat viime kauden perusteella kuitenkin tunnetusti vahvoja aika-ajajia, eikä olisi yllätys, jos hopeanuolet valloittaisivat eturivin sunnuntain avauskisaan.Ferrari puolustaa viime vuoden voittoaan Melbournessa. Kakkosrivistä – tai jopa alempaa – olisi kuitenkin hankala haastaa Mercedestä.Red Bullin auto on takuuvarmasti aivan sarjan eliittiä. Renaultin moottoritehoissa tulee kuitenkin tasoitusta, mikä tuntuu varsinkin aika-ajossa. Kuskeina Daniel Ricciardo ja Max Verstappen vetävät vertoja kahden kärkitiimin kilpaveljilleen.Kärkiryhmän takana valmistajien nelospaikasta vääntävät kättä ainakin Renault, Haas ja mahdollisesti myös Force India. Suuri keskinäinen kamppailu on luvassa myös McLaren-Renaultin ja Toro Rosso-Hondan kesken.