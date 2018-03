Essi Sainio eli jalkapallounelmaa Euroopan ammattiliigassa, sitten alkoivat oireet ja sairastelukierre – ”Käteeni on tatuoitu Helsingin koordinaatit, koska en tiennyt, pääsenkö kotiin” Jalkapalloilija Essi Sainion voimat ehtyivät syksyllä 2012 Suomen maajoukkueen ottelun jälkeen. Diagnoosi oli masennus ja anoreksia nervosa. Lopuksi hän söi pelkkää selleriä ja rahkaa 100 grammaa kumpaakin päivässä – ja painoi 38 kiloa. ”Toiveeni on, että ihmiset eivät lue tätä juttua Essi Sainiosta, joka on käynyt asioita läpi, vaan lukisivat tämän niin, että näin voi käydä kenelle vain.”