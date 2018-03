Mitä vaatisi, että Naisten liigan arvostus ja merkitys kasvaisivat? Maalipörssin voittanut Kaisa Collin ja Katarina Naumanen peräänkuuluttavat näkyvyyttä liigalle

Urheilu

Mitä vaatisi, että Naisten liigan arvostus ja merkitys kasvaisivat? Maalipörssin voittanut Kaisa Collin ja Kat

Naisten liiga jää miesten pääsarjan Veikkausliigan jalkoihin näkyvyydessä ja tunnettuudessa. Viime kaudella Naisten liigan kokonaisyleisömäärä oli vain 25 550. HS kysyi Naisten liigan avaustilaisuudessa pääkaupunkiseudun Naisten liigan joukkueiden edustajilta, mitä vaatisi, että Naisten liigan arvostus ja merkitys kasvaisi?”Mietin eräs päivä, miksi siellä ei käy yleisöä ja sitten mietin, miksi siellä pitäisi käydä yleisöä? Näkyvyys pitäisi saada suuremmaksi ja Naisten liigalle brändi. Mielestäni työn määrä ei saa sellaista arvostusta, mitä sen pitäisi saada. Esimerkiksi meidän joukkueemme peli on organisoitua ja siitä voi saada pelillisesti paljon irti. Taktisuus ja vastustajiin valmistautuminen on pidemmälle vietyä kuin osassa Veikkausliigan joukkueita.””Meidän pitää saada enemmän näkyvyyttä. Ihmisten pitää kiinnostua naisten futiksesta, eikä ajatella, miksi katsoa naisten futista, kun miesten futis on parempaa. Meidän pitää saada enemmän tähtipelaajia Suomeen. Ei pitäisi olla niin, että hyvä suomalainen jalkapalloilija pelaa ulkomailla. Suomessakin pitäisi voida pelata ammattilaisena.””En halua sanoa vain, että se vaatii rahaa. Se lähtee niin pelaajista ja seuroista kuin Palloliitosta, että saamme naisten jalkapallolle näkyvyyttä, jotta saamme katsomoon porukkaa. Silloin on helpompi saada yhteistyökumppaneita ja rakentaa naisfutista toimivaksi yhteisöksi. Näkisin, että pitää pystyä luomaan yhteistyökumppanuuksia, jotka hyödyttävät niin pelaajia kuin seurojakin.””Pelin tason pitää olla erittäin hyvä. Silloin, kun pelataan hyvää ja viihdyttävää jalkapalloa, yleisökin löytää paikalle. Paljon maalirikkaita otteluita ja hyviä yksilöitä, persoonia, jotka herättävät keskustelua. Toivottavasti sille on tilaa.”