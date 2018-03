Aino-Kaisa Saarinen haluaa olla hiihtouran jälkeen urheiluvaikuttaja, mutta toistaiseksi lopettaminen ottaa lujille – ”Olen itkenyt ainakin sata kertaa”

Urheilu

Aino-Kaisa Saarinen haluaa olla hiihtouran jälkeen urheiluvaikuttaja, mutta toistaiseksi lopettaminen ottaa lu

”Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaamisen

Kiinnostaako

Kuvaavaa

Saarinen

Huippu-urheilijan

Uransa

Uran kolme kohokohtaa: ”Ei ole olemassa täydellistä suoritusta”