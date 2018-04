HS selvitti kiekkoliigan valmentajamarkkinat – JYPillä ja Jukureilla on vielä haku päällä: ”Paikka on haluttu ja kiinnostusta on ollut” Risto Dufva sai ensi kerran seitsemään vuoteen potkut seurastaan ja lähtee nyt kuukaudeksi valmentamaan Sloveniaa jääkiekon I divisioonan MM-kisoihin.