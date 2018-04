Urheilu

Veikkausliigassa on jälleen kaksi kastia, ja HJK:lla on selvästi suurin pelaajabudjetti

alkavassa jalkapallon Veikkausliigassa erottuu jälleen kaksi kastia pelaajabudjetteja tarkasteltaessa. Helsingin Jalkapalloklubilla on selvästi suurin pelaajabudjetti, sillä se on ilmoittanut tulevalla kaudella käyttävänsä pelaajien palkkoihin ja muihin pelaajien sivukuluihin 1,5 miljoonaa euroa.Liigan yläkastissa ovat myös seurat, jotka pääsevät pelaajabudjetissaan reilusti yli puolen miljoonaan euroon tai lähemmäs miljoonaan euroon. Näitä seuroja ovat SJK (945 000 euroa), FC Inter (800 000 e), KuPS (700 000 e) ja VPS (600 000 e).Liigan alemmassa kastissa pelaajabudjetilla mitattuna ovat FC Honka, FC Lahti, IFK Mariehamn, Ilves, PS Kemi, RoPS ja TPS.Pelaajabudjetit eivät tänä vuonna ole aivan vertailukelpoisia aiempien vuosien pelaajabudjetteihin, sillä tänä vuonna pelaajabudjettiin on laskettu enemmän sivukuluja kuin aiemmin. Edustusjoukkueen pelaajabudjetti sisältää pelaajien bruttopalkat, lomakorvaukset, bonukset, luontaisedut ja palkan sivukulut sekä mahdolliset muut veronalaiset palkkoihin liittyvät kustannukset.HJK 1,5 miljoonaa euroaSJK 945 000 euroa.FC Inter 800 000 e.KuPS 700 000 e.VPS 600 000 e.IFK Mariehamn 538 000 e.FC Honka 532 000 e.Ilves 520 000 e.FC Lahti 485 000 e.RoPS 448 000 e.PS Kemi 422 000 e.TPS 350 000 e.