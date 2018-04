HS vieraili Pietarin kohustadionilla – seitsemän tarkastuksen jälkeen jalkapallon MM-kisojen murheenkryyni on vihdoin valmis

Urheilu

HS vieraili Pietarin kohustadionilla – seitsemän tarkastuksen jälkeen jalkapallon MM-kisojen murheenkryyni on

Pietari.

Zenitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pietarin

Stadion

Käytävät

Turistien

Turvallisuusjärjestelyistä