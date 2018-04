Urheilu

Valmentajalegenda Henrik Dettmann täyttää 60 vuotta – ”Se vesikauhuinen koira minussa on kyllä jo parantunut”

Kun Henrik Dettmann

Henrik Dettmannin

”Varmaan pelaajat näkivät, että olin tosissani – äärimmäisen tosissani.”

Dettmannin

”Jos Lauri ei olisi tullut Helsinkiin, hän ei pelaisi tänään NBA:ssa”, Dettmann sanoo.

Susijengillä

Dettmannin ura

”Valmentajalegenda Bobby Knighthttps://www.hs.fi/haku/?query=bobby+knight sanoi, että kärsimättömyys on hyvä ominaisuus. Se on totta, mutta olen yrittänyt opetella vähän kärsivällisempää kärsimättömyyttä.”

”Peukalosääntönä sanoisin, että 50-vuotias on nuori valmentaja, 60-vuotias on hyvässä iässä ja 70-vuotiaana voikin olla aika siirtyä apuvalmentajaksi.”

Urallaan

Dettmann

”Että yhtenä päivänä sanottaisiin, että nyt sinä olet antanut kaiken, mitä sinulla on annettavaa ja voit nyt siirtyä ottamaan – onhan se vähän surullista. Ei pelkkä ottaminen ole kovin rikastuttavaa.”

Mitä

”Nyt haluaisin oppia ainakin lisää tšekkiä, etteivät vaimo ja tyttäret voi panna minua ihan 6–0.”

Saska Saarikoski on kirjoittanut Henrik Dettmannin kanssa kirjan Dettmann ja johtamisen taito (WSOY, 2015).