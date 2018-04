FC Hongan Joel Perovuo hämmästeli huonoa valmennusta Ruotsissa ja joutui istumaan toimistossa Puolassa: ”Minusta tuli hyvä painonnostaja Ruotsissa. Vedin 30 leukaa tuosta vaan”

Urheilu

FC Hongan Joel Perovuo hämmästeli huonoa valmennusta Ruotsissa ja joutui istumaan toimistossa Puolassa: ”Minus

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perovuo

”Ei ole tietenkään hyvä asia, että tulee maitojunalla takaisin Suomeen”

Samaan

https://www.hs.fi/haku/?query=aki+riihilahti

Kaudella

”Ne syytökset olivat rankkoja. Bana vastasi, että kaikki on jees ja seuraavaa kohti.”

Honka

FC Hongan

FC Honka avaa kautensa sunnuntaina kello 17 vierasottelulla KuPSia vastaan. Ruutu.fi näyttää ottelun.