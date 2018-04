Urheilu

Eva Wahlström puolustaa MM-titteliään hämmentävää ykköshaastajaa vastaan: ”Hän vetää ylipirteää show’ta”

Eva Wahlström

Alkujaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wahlström

St. Vilin

Nyrkkeilyn ammattilaisilta No Excuses Fight Night alkaa Kulttuuritalossa Helsingissä perjantaina kello 19. Wahlström ottelee illan viimeisessä eli seitsemännessä kamppailussa klo 22 jälkeen.