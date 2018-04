Urheilu

Helsinkiläiset kärppä­fanit kaipaavat Jokereiden vihaamista – HIFK kuitenkin kelpaa rakkaaksi viholliseksi väl

”Kyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viinikanojalla

Katsomokäyttäytyminen

Kärpät

Erityisen

Liigan välieräottelut Kärpät–HIFK ja TPS-Tappara la kello 17. Ruutu-palvelu näyttää ottelut.