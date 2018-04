Kauden tavoitteissaan pettynyt Leena Nurmi yllätti SM-sprintin kirivoimallaan Krista Pärmäkosken: ”En tiedä, mitä nyt tapahtui”

Urheilu

Kauden tavoitteissaan pettynyt Leena Nurmi yllätti SM-sprintin kirivoimallaan Krista Pärmäkosken: ”En tiedä, m

Taivalkoski

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”On

Pärmäkoski

Ari Luusua

Tällä