Tennistähti Henri Kontinen puhui avoimesti alkuvuoden alamäestä: ”Nyt on vain ollut vähän enemmän tappiokeskusteluja”

Urheilu

Tennistähti Henri Kontinen puhui avoimesti alkuvuoden alamäestä: ”Nyt on vain ollut vähän enemmän tappiokeskus

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kontinen

Huolestuttavinta

Tennistietokoneen

Massakenttäturnausten

Tarkkoja

Onko

Davis Cupissa

Davis Cupin lauantain kaksinpelit kello 16 alkaen: Harri Heliövaara–Laurynas Grigelis ja sen jälkeen Emil Ruusuvuori–Ricardas Berankis.