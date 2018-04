Urheilu

, 57, toinen pesti Suomen hiihdon päävalmentajana päättyy toukokuun lopussa.Jylhä toimi ensimmäisen kerran päävalmentajana 2001–2006. Ensimmäiset vuodet hän teki työtään resurssien ja imagon osalta erittäin haastavissa oloissa – Lahden vuoden 2001 dopingtapahtumien takia.Toinen kausi (2014–2018) on ollut luonteeltaan hyvin erilainen, kaikin puolin parempi.Jylhälle jäähyväisten merkeissä kymmenen kysymystä.

Reagoit riehakkaasti Lahden MM-kisoissa, kun kuulit ladun varressa maastossa Matti Heikkisen https://www.hs.fi/haku/?query=matti+heikkisensaaneen pronssia 50 km:llä. Siitä tuli pienimuotoinen niin sanottu Youtube-hitti. Miltä se on tuntunut?

”Hävettänyt.”

Mikä on ollut urasi ns. tähtihetki päävalmentajana?

”Kyllä se on tuo Iivon [Niskanen https://www.hs.fi/haku/?query=iivon+%5Bniskanen ] 50 km:n kultamitali. Se on niin arvostettu suoritus. Koen, että se on kruunu.”

Entä synkin tapahtuma?

”Kaikkiaan Val di Fiemmen MM-kisat 2003. Vaikka tuli menestystä, oli kaikenlaista häslinkiä. Hemoglobiiniarvot ja niitä epäilyjä, ja kun ne osoittautuivat vielä todeksi.” ( Kaisa Variksen https://www.hs.fi/haku/?query=kaisa+variksen dopingkäry)

Minkä asian, tapahtuman tai henkilön muistat päävalmentajauraltasi parhaiten 20 vuoden päästä?

”Oletetaan, että muisti pelaa silloin vielä. Mielenkiintoinen kysymys. Ehkä se kiteytyy työskentelyyn Aino-Kaisan [Saarinen https://www.hs.fi/haku/?query=aino-kaisan+%5Bsaarinen ] kanssa. Helppo vastaus on se, että oma poika [Martti Jylhä] https://www.hs.fi/haku/?query=%5Bmartti+jylha%5D on ollut mukana koko tämän toisen kauden. Sen muistaa varmaan helpoiten.”

Toimit kahteen otteeseen päävalmentajana, ja ne jaksot olivat Suomen hiihdossa hyvin erilaisia. Millaiset arvosanat annat niistä itsellesi?

”En arvioi niitä urheilijoitten menestyksen kautta, vaan on pakko yrittää nähdä se sitä kautta, mitä asioita on tehty ja millä tavalla. Molemmat ovat tyydyttäviä, 7 ja 8. Aika vaikea on itse antaa parempia numeroita. Lähtökohdista arvioituna se tyydyttävä on ehkä aika lähelle oikea.”

Millainen on hiihdon asema Suomen huippu-urheilussa tällä hetkellä?

”Johtava.”

Mitkä ovat Suomen huippuhiihdon suurimmat haasteet?

”Sukupolvenvaihdos. Uusia nuoria hiihtäjiä pitäisi saada tuotua ylöspäin.”

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen tänä talvena paljon esillä olleesta sanasta Iivo?

”Kuningas.”

Sinullahan on huippu-urheilukoordinaattorin paikka Lapin urheiluakatemiassa. Mitä työtä aiot tehdä jatkossa?

”Intohimoni on olla rakentamassa Rovaniemestä yhtä huippu-urheilun toimintakeskusta. Haluan sekaantua kaikkeen, mikä liittyy huippu-urheilun tekemiseen Rovaniemen ympäristössä. Se on sekä kansallista että kansainvälistä toimintaa.”

Millaisissa rooleissa toimit jatkossa hiihdossa, jos henkilökohtaisena valmentajana toimimista ei lasketa?

”En ole maajoukkuetoiminnan läheisyydessä. Se ei ole hyvä kuvio eikä lähivuosien juttu. Olen jollain tavalla auttamassa olosuhteitten kehittämisessä niin kesä- kuin talviharjoittelussa ja myös maastohiihtoon liittyvien yhteistyökumppanuuksien ja yritysasiakkaitten kanssa.”