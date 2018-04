Moninkertainen sprintin Suomen mestari Matias Strandvall on perustamassa pitkien matkojen hiihtotiimiä – Iivo Niskanen on jo heittänyt läppää keikkahommista

Urheilu

Moninkertainen sprintin Suomen mestari Matias Strandvall on perustamassa pitkien matkojen hiihtotiimiä – Iivo

Taivalkoski

Sprinttihiihdon

”Pitkän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Strandvall

Pitkän

Kuukausi

Perjantaina