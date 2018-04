Urheilu

Naisten palloilu kärsii vähättelystä ja raha­pulasta – Professori: ”Suomalainen urheilu on yhä armottoman mask

Tampere

Laitahyökkääjä

”Yksikään mestaruutemme ei ole tullut kävellen. Voitonnälkäni on tosi suuri, enkä pelaisi, jos en haluaisi voittaa. Siihen ei kyllästy ikinä.” Nina Rantala, salibandyseura Classic

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n selvityksessä

Menestyksen

Menestyjiä

”Kaupungistuminen suosii ilman muuta joukkuelajeja ja vahvan lajikulttuurin syntyä, mikä taas johtaa olosuhdetekijöiden paranemiseen.” Liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen

Naisten

Ruotsissa

”Naiset eivät pyri (Lionel) Messin palkkatasoon, vaan siihen, että he voisivat keskittyä täysillä urheiluun ilman, että joutuvat elämään köyhyysrajan alapuolella.” U18- ja U19-tyttöjalkapallomaajoukkueiden päävalmentaja Marianne Miettinen

Professori

Nina Rantala

Suomalaisen

”Teen töitä urheilun ehdoilla. Harjoittelu ja lepo ovat pysyneet hyvässä balanssissa. Olen 29-vuotiaana paremmassa kunnossa kuin koskaan.” Nina Rantala, salibandyseura Classic